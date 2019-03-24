МИИР расследует аварию на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области

Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводится расследование обстоятельств аварии на газонефтяном месторождении «Каламкас» в Тупкараганском районе Мангистауской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 13 марта на скважине N8237 месторождения при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси.

Сообщается, что бурение скважины было начато 5 марта.

«Произведено бурение до глубины 453 м и проведены геофизические работы. 13 марта в 15:00 произведены спуск и цементирование 324 мм обсадной колонны (кондуктор) согласно плану работ.

Во время ожидания затвердения цемента через 2 часа 30 минут произошло интенсивное водогазопроявление между 426 мм обсадной трубой (направляющая труба) и 324 мм кондуктором.

13 марта в 19:00 устье скважины загерметизировано с помощью универсального превентора. После герметизации устья скважины вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов, в общей сложности 13 очагов. На сегодняшний день продолжается работа по устранению водогазопроявлений в виде грифонов путем закачки специальных растворов. При грифоне на поверхность поднимается рабочая жидкость (буровой раствор), закачанная в скважину и газ из пласта. Проявление нефти на поверхность по состоянию на 24 марта отсутствует», - привели в ведомстве хронологию событий.

Указывается, что по данному факту Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе министерства энергетики и департаментом экологии Мангистауской области назначены проверки в отношении АО «Мангистаумунайгаз». По результатам проверок министерством энергетики будут приняты соответствующие меры.

Кроме того, на месторождении находятся руководство АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу», а также представитель Западного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе, также направлены представители центрального аппарата министерства энергетики и «КазМунайГаз».

«Данное происшествие находится под контролем специалистов. Ликвидация последствий происшествия ожидается к вечеру 24 марта. Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас. Также поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии. Расследование аварии находится на контроле комитета», - сообщили в ведомстве.

Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО «Инженерная буровая компания «Си Бу» совместно с недропользователем.

Пресс-секретарь министерства энергетики Нурлыбек Женисбек дополнил, что сегодня, 24 марта, для оценки текущей ситуации на место происшествия выехали представители акимата области, природоохранной прокуратуры и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе.

«Установлено, что сброс нефти на земной поверхность отсутствует, а из первоначальных 13 мест грифонов остался лишь 5 мест, из них интенсивность газоводопроявление составляет 1 сильная, 3 средняя и 1 слабая. Площадь разлива попутной воды вокруг аварийной скважины составляет примерно длиной 1 км, а шириной 0,5 км, что подтверждается сделанными фото- и видеосъемками. Следует отметить, что расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от аварийной скважины составляет 4,5 км, то есть прямого разлива попутной воды на море однозначно исключается», - сообщил он.

Близлежащие населенные пункты от месторождения находятся на расстоянии: с. Шебир – более 70 км, Казан – более 85 км и Акшымырау – более 100 км.

«По результатом проверки будут приняты соответствующие меры, а также рассчитываться причиненный ущерб в окружающей среде», - уточнил Женисбек.