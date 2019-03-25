Асет Исекешев назначен исполнительным директором Фонда первого президента

В воскресенье, 24 марта, указом главы государства он был освобожден от должности руководителя администрации президента, а на его место назначен Бакытжан Сагинтаев.

47-летний Асет Исекешев – выпускник юридического факультета Казахского государственного университета имени аль-Фараби и Высшей школы государственного управления при президенте Казахстана. В разные годы занимал должности советника министра экономики и бюджетного планирования Казахстана, вице-министра индустрии и торговли, заместителя предправления Фонда устойчивого развития «Казына», директора по маркетингу финансовых проектов компании Credit Swiss Казахстан, помощника президента по экономическим вопросам, министра индустрии и торговли и министра по инвестициям и развитию. С конца июня 2016 года до сентября 2018 года занимал пост акима Астаны. В сентябре был назначен руководителем администрации президента, на это должности пробыл до 24 марта 2019 года.