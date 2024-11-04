Хотя подсчет голосов еще не закончился
Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдовы
Майя Санду, фото EPA / ТАСС

Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов, сообщает Русская служба ВВС. После подсчета голосов с 98,8% участков за Санду проголосовали почти 55% избирателей, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло – чуть больше 45%.

«Молдова, ты победила! В нашем голосовании за достойное будущее не проиграл никто […] Я услышала ваш голос — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто голосовал за господина Стояногло. Я обещаю быть президентом всех вас», - заявила Санду.

В первом туре у Санду было 42,4%, а у Стояногло 25,9%. Она победила благодаря молдавской диаспоре в странах Европы, которая ее поддерживает. В 2020 году именно проживающие в Европе молдоване обеспечили Майе Санду победу над действующим на тот момент президентом Игорем Додоном.

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