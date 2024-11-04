Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдовы

Хотя подсчет голосов еще не закончился
Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов, сообщает Русская служба ВВС. После подсчета голосов с 98,8% участков за Санду проголосовали почти 55% избирателей, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло – чуть больше 45%.
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