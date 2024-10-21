Майя Санду выходит во второй тур выборов президента Молдовы

Всего на выборах проголосовали около 1,5 млн молдавских граждан, за Санду отдали голоса более 500 тыс. избирателей.

Майя Санду после голосования обвинила некие преступные группировки и враждебные внешние силы в попытке масштабного подкупа избирателей: «У нас есть четкие свидетельства того, что преступные группировки планировали скупить 300 тысяч голосов — это махинация беспрецедентного масштаба».

Избирателям также было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы закрепить курс Молдовы на вступление в Евросоюз. Это предложение не получило поддержки большинства. ЦИК сообщает, что противников этого предложения больше, чем сторонников, хотя результат еще может измениться, так как еще не подсчитаны голоса из Кишинева и с зарубежных участков. Опросы до референдума показывали, что явное большинство респондентов поддерживают евроинтеграцию.

Как сообщает Reuters, в минувший четверг полиция Молдовы заявила, что раскрыла программу, в рамках которой более 300 граждан страны были доставлены в Россию для прохождения обучения по организации беспорядков. Заявленным намерением были культурные мероприятия, хотя на самом деле они посетили лагеря, где получили инструкции по организации беспорядков в Молдове, заявил глава национальной полиции Виорел Чернаутяну. По его словам, часть этих людей проходила подготовку в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Власти также заявили, что с июня людей регулярно возили группами по 20 человек на обучение в Россию. Правоохранительные органы полагают, что учения организовала группа, связанная с беглым прокремлевским бизнесменом Иланом Шором. Ранее полиция заявила, что поддерживаемые Россией преступные группировки подкупили ряд избирателей и планировали сорвать президентские выборы и референдум по вопросу членства страны в Европейском союзе, вплоть до захвата правительственных зданий. Россия отрицает вмешательство в дела Молдовы. Шор также отрицает свою причастность к этому.