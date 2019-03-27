Почти 1800 сел войдут в проект «Ауыл ел бесігі»

Для развития перспективных сел до конца текущей недели будет сформирован спецпроект «Ауыл ел бесігі». В него войдет 1781 село, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса вице-министр национальной экономики Ермек Алпысов.

«По проекту «Ауыл ел бесігі» в настоящее время администратором является министерство национальной экономики. Мы за этот период (поручение Нурсултан Назарбаев дал 27 февраля 2019 года – V) из 6,5 тыс. населенных пунктов определили по стране 1781 перспективное село. В настоящее время из 12 регионов мы уже получили подтверждение проектов, осталось буквально два региона. До конца недели мы полностью сформируем проект», - сообщил Алпысов в ходе обсуждения в первом чтении поправок в законодательство по вопросам регулирования агропромышленного комплекса.

В общей сложности, по его информации, в текущем году планируется реализовать 500 проектов на 30 млрд тенге. А уже в следующем году подход будет изменен.

«Сейчас разработана система региональных стандартов, которые находятся в министерстве юстиции на регистрации. Акимы будут придерживаться именно этих региональных стандартов, то, что необходимо для того региона, в зависимости от численности населения и условий жизни, которых не хватает. В первую очередь – на инфраструктурные проекты», - заверил вице-министр.