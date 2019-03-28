Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при крушении Ми-8

Отмечается, что Токаев «с глубоким прискорбием» воспринял это известие.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мною даны поручения соответствующим государственным органам по изучению причин крушения вертолета, а также оказанию необходимой помощи семьям погибших», - говорится в соболезновании.

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области вчера около 17:30. На борту находились 13 человек, все они погибли. В Минобороны сообщали, что вертолет следовал в составе звена из 4-х боевых вертолетов из Актау в Шымкент в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе». Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов». оно находится на контроле генпрокурора.