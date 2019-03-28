Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при крушении Ми-8

Он поручил изучить причины крушения вертолета и оказать помощь семьям погибших
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование семьям погибших в результате крушении вертолета министерства обороны в Кызылординской области, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- Токаев заявил о гибели экипажа при крушении вертолета Минобороны
- Переименование столицы не принесет неудобств жителям и гостям города – Токаев
- Обучать чиновников разговаривать с населением простым языком предложил Токаев
- Токаев ожидает «ощутимых результатов» от Фонда прямых инвестиций уже в этом году
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые