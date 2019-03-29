Им стал экс-глава комитета автомобильных дорог МИИР Мереке Пшембаев
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Назначен ответсекретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития
Фото kazpravda.kz

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Мереке Пшембаева ответственным секретарем министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщает в пятницу сайт Акорды.

«Распоряжением главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович назначен ответственным секретарем министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Трудовую деятельность Пшембаев начал в 1985 году с должности старшего дорожного мастера, главного инженера Майского райавтодора. Возглавлял отдел, был заместителем начальника управления, заместителем директора департамента автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций, возглавлял Северо-Казахстанское государственное учреждения автомобильных дорог, с 2002 по 2013 годы работал в должности генерального директора «Казахавтодор», затем был назначен на пост вице-министра транспорта и коммуникаций, а с августа 2014 года был председателем комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию страны.

Другим распоряжением Токаев освободил от должности ответственного секретаря данного министерства Замира Сагинова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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