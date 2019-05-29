«Выжать много положительного» из Назарбаева для ЕАЭС предлагает Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен провести ревизию работы Евразийского экономического союза. А точнее, проведенной или не проведенной работой. В среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе он заявил, что из Назарбаева можно еще «очень много выжать положительного для союза».

«Каждый из нас – от глав государств до экспертов – должен понимать, что мы строим единый рынок, именно единое общее пространство. Считаю важным дальнейшее решение полномочий нашей экономической комиссии. В первую очередь, в части противодействия введения барьеров», - предложил Лукашенко, отметив, что сыграть значительную роль и оказать помощь в этом может новый почетный председатель союза Нурсултан Назарбаев.

«Вопрос не только в личности, - подчеркнул глава Беларуси. - Тут многие начинают рассуждать о личности, хотя эта личность – дай бог каждому. У него за плечами огромная армия толковый людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. И нам нельзя это потерять».

Лукашенко сообщил, что в ходе заседания в узком составе он предложил Назарбаеву заняться ревизией «всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе», начиная от кадрового состава комиссии и заканчивая стратегическими направлениями всей деятельности союза.

«Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», - уверен Лукашенко.