«Выжать много положительного» из Назарбаева для ЕАЭС предлагает Лукашенко

Он считает, что Назарбаев должен заняться ревизией союза
Тамара Вааль, Vласть
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен провести ревизию работы Евразийского экономического союза. А точнее, проведенной или не проведенной работой. В среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе он заявил, что из Назарбаева можно еще «очень много выжать положительного для союза».
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