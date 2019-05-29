Он считает, что Назарбаев должен заняться ревизией союза
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«Выжать много положительного» из Назарбаева для ЕАЭС предлагает Лукашенко
фото МИД РК

Тамара Вааль, Vласть

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев должен провести ревизию работы Евразийского экономического союза. А точнее, проведенной или не проведенной работой. В среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе он заявил, что из Назарбаева можно еще «очень много выжать положительного для союза».

«Каждый из нас – от глав государств до экспертов – должен понимать, что мы строим единый рынок, именно единое общее пространство. Считаю важным дальнейшее решение полномочий нашей экономической комиссии. В первую очередь, в части противодействия введения барьеров», - предложил Лукашенко, отметив, что сыграть значительную роль и оказать помощь в этом может новый почетный председатель союза Нурсултан Назарбаев.

«Вопрос не только в личности, - подчеркнул глава Беларуси. - Тут многие начинают рассуждать о личности, хотя эта личность – дай бог каждому. У него за плечами огромная армия толковый людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был президентом. И нам нельзя это потерять».

Лукашенко сообщил, что в ходе заседания в узком составе он предложил Назарбаеву заняться ревизией «всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе», начиная от кадрового состава комиссии и заканчивая стратегическими направлениями всей деятельности союза.
«Здесь он может оказать нам неоценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза», - уверен Лукашенко.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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