В КНДР казнили несколько дипломатов из-за провала саммита в Ханое

Южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник сообщила, что после провала саммита Соединенных Штатов и Северной Кореи в Ханое по приказу северокорейского лидера казнен спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата.

Как пишет издание, спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль был казнен в марте, через месяц после неудавшегося саммита в Ханое. Вместе с ним были казнены еще четверо высокопоставленных дипломатов. Они были расстреляны на аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. Дипломатов обвинили в шпионаже в пользу Америки.

Между тем первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ён Чхоль - был отправлен на каторгу в лагерь для политзаключенных с целью «перевоспитания». Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик лидера КНДР Шин Хе Ён, были отправлены в исправительные лагеря. Переводчик был обвинен в «запятнании авторитета» Ким Чен Ына за ошибку при толковании.

По данным источника издания, Ким Чен Ын приказал провести чистку, чтобы сдержать внутренние волнения после неудачного саммита.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27-28 февраля в Ханое. Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч. Как заявил после Трамп, «не было ничего хорошего, чтобы подписать». Среди мер, предложенных на встрече во Вьетнаме, были остановка производства ядерных материалов в Йонбене и прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний. Власти КНДР выразили готовность пойти на их исполнение в случае частичного снятия санкций Вашингтона.