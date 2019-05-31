МВД предлагает снизить скорость движения автобусов в населенных пунктах

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития разработало проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Как сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов, среди комплексных мер предлагается снизить скорость движения автобусов в населенных пунктах.

«МВД совместно с МИИР РК разработан проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Предусматривается ряд комплексных мер. Это проработка вопроса ограничения эксплуатации старых автобусов, это позволит обновить парк автобусов. На сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 90 тыс. таких автобусов», - сказал Байболов в пятницу на брифинге в МВД «О состоянии безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок автотранспортом».

Кроме этого, предлагается ужесточить квалификационные требования к перевозчикам, водителям автобусов, установить запрет на переоборудование автобуса, ввести ограничения скорости движения автобусов в населенных пунктах до 50 км/ч, а на загородных трассах – до 80 км/ч.

«На сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 км/ч в населенных пунктах, а на загородных трассах не более 90 км/ч в час», - напомнил Байболов.