Казахстан расширит сотрудничество с Россией по раскрытию и расследованию преступлений

Стороны будут взаимодействовать и по повышению квалификации следователей
Тамара Вааль, Астана, Власть
Соглашение о сотрудничестве между МВД Казахстана и Следственным комитетом России, которое подписано в ноябре в ходе визита Владимира Путина в Астану, предусматривает обмен информацией для раскрытия и расследования преступлений по ряду направлений, говорится в ответе МВД на запрос «Власти».
Еще по теме:
- В Алматы сотрудники спецЦОНов подозреваются в причастности к незаконной регистрации автомобилей
- По делу об убийстве Шерзата Полата задержан одиннадцатый подозреваемый
- Операторов связи и «Правительство для граждан» будут проверять для предотвращения финансирования терроризма
- Правительство считает нецелесообразным снижать возраст для привлечения к уголовной ответственности за изнасилования
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые