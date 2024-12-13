Казахстан расширит сотрудничество с Россией по раскрытию и расследованию преступлений

Соглашение о сотрудничестве между МВД Казахстана и Следственным комитетом России, которое подписано в ноябре в ходе визита Владимира Путина в Астану, предусматривает обмен информацией для раскрытия и расследования преступлений по ряду направлений, говорится в ответе МВД на запрос «Власти».

«Данное соглашение станет правовой основой взаимодействия между правоохранительными органами двух стран и обеспечит расширение сотрудничества по обмену информацией для раскрытия и расследования преступлений», - говорится в ответе.

Речь идет о сотрудничестве в борьбе с преступностью, в том числе в ее организованных формах, экстремизмом, торговлей людьми и человеческими органами, мошенничеством, с киберпреступностью, а также с иными видами преступлений, представляющих повышенную угрозу для общества, в том числе совершенных транснациональными преступными группами.

Кроме того, соглашением предусмотрено взаимодействие по вопросам повышения квалификации следователей обоих государств и научно-исследовательская деятельность по вопросам, представляющим взаимный интерес.