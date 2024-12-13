Более 1,8 тыс. камер с системой распознавания лиц установлено в Астане и Алматы – МВД

Более 1,8 тыс. камер видеонаблюдения, с помощью которых можно распознавать лица, установлено в Астане и Алматы, сообщили «Власти» в министерстве внутренних дел, отвечая на запрос.

«Общее количество задействованных камер видеонаблюдения с применением аналитики распознавания лиц в городе Астана – 648 единиц, в Алматы – 1 165», - говорится в ответе министерства.

В ведомстве отметили, что видеоаналитика распознавания лиц применяется на камерах, установленных в основном на объектах, уязвимых в террористическом отношении: железнодорожные вокзалы, аэропорт, гостиницы, ТРЦ и так далее.

Отвечая на вопрос, сколько денег было потрачено на эту систему, в МВД заявили, что в их бюджете таких расходов нет, поскольку проект реализуется местными исполнительными органами Астаны и Алматы.

Напомним, 20 ноября сообщалось о запуске в Астане и Алматы национальной системы видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта, которая позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме, а также идентифицировать автотранспорт. В МВД заявляли, что при помощи системы в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей, в Алматы – 30.