Токаев поздравил Гитанаса Науседу с избранием на пост президента Литвы

«Уверен, что отношения между нашими государствами, основанные на дружбе и взаимопонимании, и впредь будут укрепляться во благо наших народов. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному литовскому народу – процветания и благополучия», - говорится в телеграмме.

Во втором туре выборов президента Литвы независимый кандидат Гитанас Науседа собрал две трети голосов избирателей или в 65,86%. Науседа – экономист и в политику пришел из частного банковского сектора. Официально он не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики.