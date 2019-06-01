Он выразил уверенность, что отношения между странами будут укрепляться
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Токаев поздравил Гитанаса Науседу с избранием на пост президента Литвы
фото жанары каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Гитанасу Науседе в связи с его избранием президентом Литовской Республики, сообщила Акорда.

«Уверен, что отношения между нашими государствами, основанные на дружбе и взаимопонимании, и впредь будут укрепляться во благо наших народов. Желаю Вам успехов на столь ответственном посту, а дружественному литовскому народу – процветания и благополучия», - говорится в телеграмме.

Во втором туре выборов президента Литвы независимый кандидат Гитанас Науседа собрал две трети голосов избирателей или в 65,86%. Науседа – экономист и в политику пришел из частного банковского сектора. Официально он не связан ни с одной партией и является сторонником либеральной модели экономики.

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