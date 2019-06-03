Токаев дал поручения акиму Жамбылской области по развитию туризма в регионе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область встретился в Таразе с общественностью региона. Во время встречи он обратил внимание на то, что необходимо развивать туристический потенциал области. Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали на Facebook.

«Развитие индустрии туризма в регионе. Каждая десятая работа в мире связана с туризмом. Особое внимание следует уделить этому направлению. В регионе достаточно исторических мест для туристов. Пять объектов всемирно известны ЮНЕСКО (древние города: Актобе-Баласагун, Кулан, Орнек, Костобе, Акыртас)», - сказал Токаев.

Он отметил, что государственная программа развития туризма включает в себя 10 наиболее важных туристических направлений, два из них – горные кластеры в Алматинской области и граничащий с Жамбылской областью Туркестанский историко-культурный туристический центр.

«Учитывая историческую и культурную значимость региона, я поручаю акиму Жамбылской области развивать туристическую инфраструктуру экспедиционного маршрута «Новый шелковый путь» (Алматы, Туркестан, Жамбыл), который пройдет через три региона», - отметил президент, подчеркнув, что «нам необходимо предпринять системные меры для повышения туристического потенциала региона и привлечения инвестиций».

«Правительство и акимат должны приложить все усилия для развития этой сферы », - сказал Токаев.

Кроме этого, как сообщила позже Акорда, он посетил археологический парк «Древний Тараз», где ознакомился с макетом комплекса «Шахристан – древний Тараз» и с планами дальнейших работ. Токаев пообещал, что «изучение истории древнего Тараза будет продолжаться», и государство всегда будет оказывать поддержку этой работе. Ожидается, что в перспективе парк «Древний Тараз» станет центром международного туризма.