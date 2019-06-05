Нигматулин предложил отменить доплату учителям, недостаточно владеющим английским языком

Пока министерство образования и науки решает, каким образом доплачивать казахстанским учителям за преподавание на английском языке, на эти цели из бюджета уже выделено и потрачено 1,6 млрд тенге. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин, нужно отменить доплату повсеместно, и сделать ее только тем, кто действительно может преподавать качественно на английском, а не за наличие сертификата.

«Действительно, по вопросу внедрения изучения предметов на английском языке было очень много вопросов. Преподавание на английском языке должно начинаться хотя бы при выполнении двух условий. Первое: уровень подготовленности учителей, второе – это уровень подготовленности самих детей, которые должны были уже полностью получать образование на английском языке. Поэтому в этом году только в 352 школах «полное погружение» идет преподавания предметов (на английском языке – V)», - рассказала министр образования и науки Куляш Шамшидинова, отметив, что изначально решение было принято о том, чтобы доплату учителям делать одинаковую.

Однако, по ее словам, данный вопрос в министерстве сейчас обсуждается, и здесь хотят внести «четкое и ясное понимание, кому доплата должна идти, а кому доплата не должна идти».

«А что там обсуждать? Пока вы обсуждаете, 1,6 млрд уже заплатили», - возмутился Нигматулин.

«Я понимаю, но этот вопрос уже принят, и учителям уже платят. И в середине учебного года мы не могли остановить», - объяснила она.

«Куляш Ногаевна, получается, вы доплачиваете не за знание языка, вы доплачиваете за бумажку форматом А4 под названием «сертификат». Напрашивается вывод: нивелируется ли вообще степень владения языком учителей? И, откровенно говоря, понятно, почему это делается. Это позволяет просто вам улучшить показатели в отчетах стратегического плана», - подчеркнул спикер мажилиса.

По его мнению, если в отчете счетного комитета «вроде всё нормально», на деле выходит совсем не так.

«Что тут наводить? Издайте свой приказ: если несоответствие, значит, платить не надо – это будет и стимул для учителей. А что в результате? Демотивируем все категории учителей, что является, в общем-то, несправедливостью. И это полбеды. Самое главное, от такого непрофессионального подхода страдает качество обучения. Отсюда, кстати, острое восприятие населения такого, с позволения сказать, трехъязычного образования. Никто не говорит, что не надо преподавать в школах на английском языке, но делать эту работу надо правильно, по-умному, а не ради отчетов», - резюмировал Нигматулин.

В целом, как отметила депутат мажилиса Джамиля Нурмагамбетова, в 2018 году из республиканского бюджета было выделено более 1,6 млрд тенге на доплату 6740 учителям-предметникам, уже получившим сертификаты по прохождению языковых курсов. Вместе с тем, подчеркнула она, все указанные 6740 учителей получили сертификаты уровня «В» и выше, но только 818 из них ведут занятия в формате полного погружения, что означает проведение всех этапов урока на английском языке. Оставшиеся 5922 педагога преподают в формате частичного погружения «путем проведения только отдельных элементов урока на английском языке». Но при этом обе категории учителей получают одинаковую доплату – 35 тыс. 394 тенге в месяц.

«Получается, что абсолютное большинство сертифицированных учителей не могут вести занятия в формате полного погружения», - констатировала депутат.