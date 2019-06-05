Активиста Алимжана Избасарова забирают в армию

«Говорят, его заберут в Нацгвардию в Тараз, оттуда через месяц можно будет перевестись сюда. Очень надеюсь, что это правда», - сообщила Избрасарова.

По словам Избасаровой, судя по всему, родственницы активиста, накануне вечером к ним домой «пришли из военкомата с повесткой явиться сегодня».

«Отчиму передали, что на Алимжана заведут уголовное дело за уклонизм и посадят... Вы понимаете абсурдность ситуации? Алимжан был готов уйти ещё на прошлой неделе, но в силу их собственной неорганизованности и халатности не мог спокойно проверить здоровье и уйти по всем правилам, а в итоге на него пытались ещё и повесить уклонизм. В общем, мы решили не упрощать жизнь им и не усложнять себе. Он всех крепко обнимает! А мы будем его очень ждать», - резюмировала Избасарова.

23-летний Избасаров 1 мая получил пять суток ареста за «неподчинение сотруднику правоохранительных органов» во время митинга в столице. 4 мая, как сообщал «Азаттык», ему предъявили еще одно обвинение.

Ранее на срочную воинскую службу был призван алматинский активист Бейбарыс Толымбеков, а параллельно с этим в военкомат вызвали активиста из Уральса Аслана Сагутдинова, несмотря на то, что у него аневризма.