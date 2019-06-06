Алия Иксанова, Vласть Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.

«Мое решение, которое принято в этом году, – это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», - сказал Назарбаев в ходе пленарного заседания сената парламента страны.

Он рассказал, что после своей отставки получил от глав различных государств письма и звонки.

«Я сам удивился, что такая реакция была, именно реакция та, что мы снова всем показали пример того, как надо решать вопрос транзита власти», - сказал Назарбаев.

Он также выразил надежду, что на выборах президента страны 9 июня граждане республики поддержат кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

«Надеюсь, что девятого числа мы с вами поддержим, и народ поддержит, и он (Токаев - V) будет избран, и будет продолжать курс модернизации и развития нашей страны», - сказал первый президент республики.