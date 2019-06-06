Освобождены от своих должностей послы в Сингапуре, Германии и Иордании
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Токаев освободил от должности послов Казахстана в ряде стран
Фото Жанары Каримовой

Указами главы государства освобождены от своих должностей послы Казахстана в ряде стран, сообщила Акорда.

Так, Усен Сулеймен освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Сингапур и посла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству.

Болат Нусупов освобожден от должности посла Казахстана в Федеративной Республике Германия, а Азамат Бердыбай – от должности посла Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве, посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.

Между тем другими указами президента Аркен Арыстанов Аназначен послом Казахстана в Сингапуре, Даурен Карипов – послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, а Айдарбек Туматов послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.

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