Токаев освободил от должности послов Казахстана в ряде стран

Указами главы государства освобождены от своих должностей послы Казахстана в ряде стран, сообщила Акорда.

Так, Усен Сулеймен освобожден от должности посла Республики Казахстан в Республике Сингапур и посла Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству.

Болат Нусупов освобожден от должности посла Казахстана в Федеративной Республике Германия, а Азамат Бердыбай – от должности посла Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве, посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству.

Между тем другими указами президента Аркен Арыстанов Аназначен послом Казахстана в Сингапуре, Даурен Карипов – послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, а Айдарбек Туматов послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.