Работа по оптимизации имиджевых мероприятий завершится к середине июля – Минфин

Правительство проводит работу по оптимизации имиджевых мероприятий Казахстана и средств, которые выделяются на их проведение. Как сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, до 10 июня все госорганы представят данные по своим ведомствам, затем проведут защиту, а окончательное решение по оптимизации будет принято к середине июля текущего года.

«Правительством во главе с первым заместителем премьер-министра – министром финансов Алиханом Смаиловым создана рабочая группа, в рамках которой по поручению главы государства полностью ведется ревизия и оценка выделенных средств в 2019 году по затратам на имиджевые мероприятия. На сегодняшний день со всех госорганов собрана информация, где предполагается заслушать каждый госорган, просмотреть все их мероприятия. И уже в бюджете 2020-2021-2022 годы вам (депутатам – V) показать, на сколько каждое мероприятие было сокращено и почему. Данная работа сейчас в активной фазе», - сообщил Шолпанкулов.

При этом он уточнил, что до 10 июня каждый госорган должен представить данные, а затем до середины июля комиссия должна полностью сделать выкладку по мероприятиям, которые подлежат оптимизации.

«На сегодняшний день, скажем, по госзаданию, мы предлагаем на оптимизацию 340 млрд (тенге – V) уже не выделять прямым заключением, а выдать через государственные закупки. И сейчас каждый госорган на этой комиссии пытается защитить, почему эти расходы через госзадание ему надо пропустить. Свои предложения комиссия сделала. И по итогам всех решений будет итоговое решение», - добавил первый вице-министр, отметив, что всю работу планируется завершить в середине июля и «в июле, уже на проекте трехлетнего предстоящего бюджета, а также в уточнениях текущего года данные мероприятия оптимизировать».

В марте глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты бюджета на имиджевые мероприятия и направлять средства исключительно на развитие и безопасность государства, на решение нужд простых людей.