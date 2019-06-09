Журналистов и близких задержанных не пускают в Медеуский РУВД

В Медеуский РУВД не запускают журналистов и близких задержанных сегодня, 9 июня, на площади «Астана» под предлогом того, что сейчас у работников идёт служба.

Примерно в 13.30 на территорию Медеуского РУВД заехала машина с задержанными, однако сотрудники учреждения утверждают, что никаких задержаний сегодня не было.

Возле здания РУВД несколько человек ждут своих родственников и друзей, которых увезли с площади «Астана».

«Ни с того, ни с сего взяли и в машину закинули. Семь человек вместе с моим другом увезли. Мы просто хотели на площади встретиться. Сначала их повезли в Жетысуский РУВД, потом в Алмалинский, но там все забито говорят», - рассказал друг одного из задержанных.

Ему удалось дозвониться до своего друга, который сообщил, что в зале вместе с ним сидят еще около 60 человек. В 14.00 на территорию управления приехала скорая помощь.

Напомним, что сегодня, 9 июня, примерно в 12.00 в Алматы на площади «Астана» прошли массовые задержания.