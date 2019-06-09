72,9% проголосовали на выборах президента к 18 часам - ЦИК

К 18 часам 72,9% казахстанцев проголосовали на досрочных президентских выборах, сообщила Центральная избирательная комиссия. К 16 часам проголосовавших было 65,7%.

По данным Центризбиркома, по Акмолинской области проголосовали 81% избирателей, в Актюбинской – 84,1%, Алматинской – 86,3%, Атырауской – 71,1%, в Восточно-Казахстанской – 77,2%, Жамбылской – 73,8%, Западно-Казахстанской – 66,2%, Карагандинской – 72,8%, Кызылординской – 69,1%, Костанайской – 81,1%, Мангистауской – 65,7%, Павлодарской – 73,1%, Северо-Казахстанской – 75,7%, Туркестанской – 78,8%. В столице Казахстана свои голоса уже отдали 63,7% избирателей, в Алматы – 49,2% и в Шымкенте – 63,6%.