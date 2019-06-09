77,4% казахстанцев проголосовали на выборах президента

В Казахстане полностью завершилось голосование на внеочередных выборах президента Казахстана. Как сообщил на итоговом брифинге заместитель председателя центральной избирательной комиссии Константин Петров, итоговая явка избирателей составила 77,4%

«Согласно предварительным данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 20 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сообщил Петров.

Так, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, в Актюбинской – 84,9%, Алматинской – 89%, Атырауской – 71,2%, в Восточно-Казахстанской – 84,9%, Жамбылской – 81,3%, Западно-Казахстанской – 66,3%, Карагандинской – 77,3%, Кызылординской– 81,6%, Костанайской – 84,1%, Мангистауской– 68,9%, Павлодарской – 81,2%, Северо-Казахстанской – 79,8%, Туркестанской – 84,8%. В столице Казахстана проголосовали 68,9% избирателей, в Алматы – 52,2% и в городе Шымкент – 67,6%.