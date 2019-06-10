Си Цзиньпин надеется установить тесные контакты с Токаевым

«Имею честь от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выразить Вам самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на пост Президента Республики Казахстан. Китай и Казахстан являются дружественными соседями и стратегическими партнерами. Я придаю большое значение углублению китайско-казахстанских отношений. Надеюсь, мы с Вами установим тесные контакты, приняв эстафету от предшественников и открывая новую страницу на благо развития стабильных и долгосрочных связей двух стран», - сказано в телеграмме.

Кроме этого, состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который также поздравил президента Казахстана и пожелал дальнейших успехов. Токаев в свою очередь выразил намерение продолжить развитие казахско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Также Токаева поздравил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Президент РК отметил нацеленность на продолжение политики первого Президента Казахстана по развитию всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Ранее главу государства поздравили президенты России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.