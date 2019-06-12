Первый диалог между властью и гражданским обществом состоится в августе

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал создать диалог между властью и обществом. Для этого будет создан национальный совет общественного доверия, первое заседание которого состоится уже в августе текущего года.

«Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир», - заявил Токаев на церемонии инаугурации, объяснив, что именно поэтому он решил создать национальный совет общественного доверия.

«В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание национального совета общественного доверия будет проведено в августе этого года», - подчеркнул президент.

Токаев подчеркнул, что для него как президента «самым важным является не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех граждан».

«Поэтому при принятии решения по стратегическим вопросам позиция большинства населения будет учитываться», - пообещал он.

Он напомнил, что его агитационная работа включала обсуждение с народом предстоящих больших задач, и были выявлены «самые актуальные вопросы».

«Мы четко видим актуальные вопросы общества, граждане желают справедливости во всем, честные службы, честная работа госорганов. Народ волнует снижение уровня доходов, девальвация. Более 1 млн человек вынуждены брать кредиты. Разрыв между гражданами с высокими и низкими доходом – волнует. Такие явления есть во всем мире, но нельзя сидеть, нам необходимо принять среднесрочные комплексные меры», - подчеркнул глава государства.