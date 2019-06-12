Акимы столицы, Алматы и Шымкента будут исполнять свои обязанности до новых назначений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об акимах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, которым при вступлении в должность вновь избранного президента они становятся исполняющими обязанности до назначения новых.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан постановляю: акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов», - говорится в документе.

Аналогичный указ Токаев подписал в отношении руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан.

Указы подписаны сегодня и вступают в силу со дня подписания.