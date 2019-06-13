В сирийском Идлибе введен режим полного прекращения огня

Соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации вступило в силу, сообщает «Коммерсантъ» . Ранее документ был подписан по инициативе российской стороны при посредничестве Турции.

«В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама», - говорится в сообщении пресс-службы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сирийские же военные в ответ на провокационные действия противника огонь не открывали.

Как напоминает издание, ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб обострилась в конце апреля. Погибли свыше 1400 человек, из них около 400 – гражданские лица. По данным ООН на 7 июня, с конца апреля в ходе боев на северо-западе Сирии погибли 160 гражданских лиц, более 300 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.