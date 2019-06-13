Токаев разделил агентство по делам госслужбы и Нацбюро

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разделил агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и Национальное бюро по противодействию коррупции. Теперь первое ведомство будет заниматься только контролем за соблюдением качества госуслуг, а Нацбюро – отдельная антикоррупционная служба, непосредственно находящаяся в подчинении президенту.

«В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в агентство Республики Казахстан по делам государственной службы. Установить, что Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг», - говорится в тексте указа «О мерах по совершенствованию системы государственного управления», - опубликованном в четверг на сайте Акорды.

Кроме того, президент поручил преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (антикоррупционную службу) агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в агентство по противодействию коррупции (антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту.

«Установить, что агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений», - отмечается в тексте документа.

Администрации президента совместно с аппаратом Совета безопасности в месячный срок необходимо внести на рассмотрение президента совместно с руководителями двух новых ведомств проекты положений об агентствах, предложения по перераспределению штатной численности агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также принять иные меры по реализации настоящего указа.