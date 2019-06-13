МИИР ожидает рост промышлености в 2019 году на уровне 103%

В этом году рост промышленности ожидается не ниже 102,7%, а обрабатывающей промышленности – 104%, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр на отчетной встрече с населением в четверг.

«В этом году мы планируем ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест. За март-май текущего года введено в эксплуатацию 4 проекта на сумму около 1 млрд тенге, что позволило обеспечить местное население 100 постоянными рабочими местами. Также была начата реализация 4 проектов на общую сумму 6,9 млрд тенге с созданием 367 постоянных рабочих мест», - рассказал Скляр.

Кроме того, напомнил он, до конца года должна быть утверждена программа третьей пятилетки индустриализации, основным ориентиром которой станет рост производительности труда и экспорта.

«Все необходимые системные меры по увеличению объемов производства в отраслях правительством принимаются», - отметил он.

Основным драйвером роста в текущем году он назвал программу льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» и напомнил, что из 600 млрд тенге, выделяемых на программу, 400 млрд тенге направлены на обрабатывающую промышленность. По мнению главы МИИР, «это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров, которые ежедневно используются казахстанцами».

«Льготное финансирование бизнеса к 2025 году позволит создать порядка 16 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет на 1,1 трлн тенге, снизить долю импорта продукции «экономики простых вещей» с 59% до 37%. На сегодняшний день утверждены и реализуются дорожные карты по развитию легкой, мебельной промышленности и производства строительных материалов на 2019-2021 годы. Все вышеперечисленные меры позволят обеспечить в 2019 году рост промышленности не ниже уровня 102,7% (в том числе обрабатывающей – 104%)», - сказал министр.