Главная Новости #назначения Назначен аким Мангистауской области Им стал Серикбай Трумов 2019-06-13 18:20:00 324 Фото lada.kz Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Серикбай Трумов назначен на должность акима Мангистауской области, сообщает Акорда. «Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области», - говорится в тексте указа президента. Серикбай Трумов с ноября 2017 года занимал должность секретаря Мангистауского областного маслихата. Ранее, в 2015-2017 годах, был акимом Актау. Ранее, с марта 2017 года, акимом Мангистауской области был Ералы Тугжанов. Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Токаев и Жээнбеков обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей Новости В Алматы почти на неделю перекроют развязку Рыскулова – Кульджинский тракт Новости Курс доллара на бирже почти не изменился Токаев прибыл в Бишкек Новости МИИР ожидает рост промышлености в 2019 году на уровне 103% Новости Назначен аким Западно-Казахстанкой области Ерлан Баттаков сохранил пост управделами президента Новости В МВД заявили, что накануне в Алматы никого не задерживали Новости Назначен глава службы государственной охраны Loading... Просматриваемые Новости 10.06.2019 На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены Новости 09.06.2019 Площадь «Астана» в Алматы оцеплена Новости 09.06.2019 В столице Казахстана у дворца «Жастар» начались задержания Новости 11.06.2019 В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям Новости 12.06.2019 В районе площади «Астана» в Алматы идут задержания Новости 10.06.2019 На площади «Астана» в Алматы снова начались задержания