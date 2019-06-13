Им стал Серикбай Трумов
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Назначен аким Мангистауской области
Фото lada.kz

Серикбай Трумов назначен на должность акима Мангистауской области, сообщает Акорда.

«Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области», - говорится в тексте указа президента.

Серикбай Трумов с ноября 2017 года занимал должность секретаря Мангистауского областного маслихата. Ранее, в 2015-2017 годах, был акимом Актау.

Ранее, с марта 2017 года, акимом Мангистауской области был Ералы Тугжанов.

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