По факту нарушения правил охраны труда проводится досудебное расследование
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Двое руководителей «Астана су арнасы» задержаны по факту гибели рабочих
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Двое руководителей ГКП «Астана су арнасы» задержаны по делу о гибели четверых рабочих, передает «Казинформ».

По словам заместителя начальника столичного департамента полиции Газиза Нуркаева, ДП в день гибели рабочих предприятия, 23 мая, начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц.

«В ходе расследования проведен ряд необходимых экспертиз и специальных проверок, допрошены очевидцы произошедшего. В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц «Астана Су Арнасы». 13 июня по данному факту задержаны и водворены в ИВС департамента полиции двое руководителей ГКП «Астана су арнасы». Проводится расследование», - сообщил Нуркаев.

Напомним, 23 мая в столице в ходе проведения демонтажных работ в резервуаре канализации насосной станции ГКП «Астана су арнасы» погибли четверо рабочих, отравившись метаном. Еще один был госпитализирован.

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