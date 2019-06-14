Фонд Сорос-Казахстан призвал прекратить преследования граждан за выражение своего мнения

Фонд Сорос-Казахстан сделал заявление в связи с задержаниями граждан в городах Казахстана 9, 10 и 12 июня. Неправительственная организация призвала власти страны прекратить преследования граждан за выражение своего мнения.

«Фонд Сорос-Казахстан крайне обеспокоен произошедшими в Казахстане преследованиями граждан за свободное выражение своего мнения и гражданской позиции. Во многих случаях при доставлении и задержании участников мирных акций были нарушены не только стандарты в области прав человека, но и законодательство Республики Казахстан», - отмечается в заявлении на сайте фонда.

Здесь напомнили, что правозащитными организациями зафиксированы факты отказа в доступе адвокатов к задержанным, непредусмотренные законодательством «выездные суды», а также несоразмерные тяжести совершенного деяния решения судов.

«Это ставит под угрозу принципы независимости и беспристрастности правосудия в Казахстане. Республика Казахстан позиционирует себя демократическим, правовым государством, где должны обеспечиваться верховенство права, равенство всех перед законом и независимым судом; где должны признаваться и гарантироваться права и свободы человека», - подчеркивается в заявлении.

В связи с этим фонд «призвал «власти Казахстана прекратить преследования граждан за мирное выражение своего мнения, обеспечить доступ к квалифицированной юридической помощи и справедливому судебному разбирательству, с учетом всех его принципов для всех задержанных лиц, вне зависимости от их политических взглядов и убеждений».

«Фонд Сорос-Казахстан намерен и в дальнейшем способствовать защите и продвижению фундаментальных прав человека в Казахстане через поддержку правозащитных организаций», - отметили в НПО.

Напомним, 9, 10 и 12 июня в столице Казахстана и в Алматы прошли массовые задержания граждан, вышедших на улицы для выражения своего мнения по событиям в стране. По данным МВД, за эти дни 957 человек были привлечено к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста, из них подвергнуто административному аресту – 670, оштрафовано – 115, предупреждено – 172.