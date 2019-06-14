Казахстан продолжит поддерживать Таджикистан в международных организациях, заявил Токаев

Токаев отметил, что Казахстан и Таджикистан оказывают взаимную поддержку друг другу в многосторонних структурах и международных организациях, и заявил о намерении продолжать это взаимодействие.

В свои очередь президент Таджикистана еще раз поздравил Токаева с избранием на пост президента Республики Казахстан и подчеркнул, что сотрудничество с Казахстаном занимает приоритетное место во внешней политике его государства. Он считает, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство между странами и в будущем будет плодотворно развиваться.

В завершение переговоров стороны выразили уверенность в том, что душанбинский саммит предоставит странам-участницам возможность подвести промежуточные итоги деятельности СВМДА, обменяться мнениями по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также определить ориентиры и приоритеты на будущее.