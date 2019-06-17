Токаев подписал указ о назначении Раимкуловой министром культуры и спорта

«Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан», - говорится в документе.

Актоты Раимкулова с 2016 года занимала пост вице-министра культуры и спорта. Также в разные годы работала преподавателем, концертмейстером Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, проректором по воспитательной и концертной работе, преподавателем Казахского государственного женского педагогического института, председателем комитета по делам культуры и искусства министерства культуры, директор департамента по делам культуры и искусства министерства культуры и спорта.

Напомним, что с марта 2014 года министром культуры и спорта являлся Арыстанбек Мухамедиулы. Указом президента он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.