Ранее ее кандидатуру одобрил мажилис
  • 1078
Токаев подписал указ о назначении Раимкуловой министром культуры и спорта
фото Sputnik

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Актоты Раимкуловой на должность министра культуры и спорта республики, сообщила Акорда.

«Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну министром культуры и спорта Республики Казахстан», - говорится в документе.

Актоты Раимкулова с 2016 года занимала пост вице-министра культуры и спорта. Также в разные годы работала преподавателем, концертмейстером Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, проректором по воспитательной и концертной работе, преподавателем Казахского государственного женского педагогического института, председателем комитета по делам культуры и искусства министерства культуры, директор департамента по делам культуры и искусства министерства культуры и спорта.

Напомним, что с марта 2014 года министром культуры и спорта являлся Арыстанбек Мухамедиулы. Указом президента он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены
Новости
В Алматы появился баннер «Не мой президент»
Новости
В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям
Новости
В районе площади «Астана» в Алматы идут задержания
Новости
В Казахстане после короткого перерыва вновь заблокированы соцсети и мессенджеры
Новости
На площади «Астана» в Алматы снова начались задержания