В Казахстане созданы два новых министерства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, согласно которому в стране образованы два новых министерства.

Согласно указу, образовано министерство торговли и интеграции с передачей ему функций и полномочий: министерства национальной экономики в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей; министерства индустрии и инфраструктурного развития в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; министерства иностранных дел по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Также образовано министерство экологии, геологии и природных ресурсов с передачей ему функций и полномочий: министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; министерства сельского хозяйства в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Правительству поручено обеспечить по согласованию с администрацией президента перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.

Кроме этого, два новых министерства определены «правопреемниками прав и обязательств министерств национальной экономики, иностранных дел, энергетики, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития в пределах передаваемых функций и полномочий».

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.