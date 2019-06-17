Также на своих должностях остались акимы областей
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Акимы Алматы и Шымкента сохранили свои посты
Иллюстрация Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об акимах городов Алматы, Шымкента и областей, согласно которому все они сохранили свои посты, сообщила Акорда.

Так, Бауыржан Байбек переназначен акимом Алматы, Габидулла Абдрахимов – акимом Шымкента, Ермек Маржикпаев – акимом Акмолинской области, Ондасын Уразалин – акимом Актюбинской области, Амандык Баталов – акимом Алматинской области, Нурлан Ногаев – акимом Атырауской области, Аскар Мырзахметов – акимом Жамбылской области, Ерлан Кошанов – акимом Карагандинской области, Архимед Мухамбетов – акимом Костанайской области, Крымбек Кушербаев – акимом Кызылординской области, Булат Бакауов – акимом Павлодарской области, Кумар Аксакалов – акимом Северо-Казахстанской области, Умирзак Шукеев – акимом Туркестанской области, Даниал Ахметов – акимом Восточно-Казахстанской области.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

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