Акимы Алматы и Шымкента сохранили свои посты

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об акимах
городов Алматы, Шымкента и областей, согласно которому все они сохранили свои
посты, сообщила Акорда.
Так, Бауыржан Байбек переназначен акимом Алматы, Габидулла Абдрахимов – акимом Шымкента, Ермек Маржикпаев – акимом Акмолинской области, Ондасын Уразалин – акимом Актюбинской области, Амандык Баталов – акимом Алматинской области, Нурлан Ногаев – акимом Атырауской области, Аскар Мырзахметов – акимом Жамбылской области, Ерлан Кошанов – акимом Карагандинской области, Архимед Мухамбетов – акимом Костанайской области, Крымбек Кушербаев – акимом Кызылординской области, Булат Бакауов – акимом Павлодарской области, Кумар Аксакалов – акимом Северо-Казахстанской области, Умирзак Шукеев – акимом Туркестанской области, Даниал Ахметов – акимом Восточно-Казахстанской области.
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
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