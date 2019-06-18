Дифференцированный тариф вводят на платных дорогах Казахстана

На всех платных дорогах Казахстана с целью увеличения пропускной способности вводится дифференцированный тариф, сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«С 19 июня 2019 года на всех платных дорогах с целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы (…) вводится дифференцированный тариф на проезд», - говорится в сообщении.

При этом в «КазАвтоЖол» напомнили, что оплата наличными исключительно для легковых автомобилей будет в 2 раза дороже предварительной оплаты.

«Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений», - добавили в компании.

Так, на участках Нур-Султан – Щучинск и Нур-Султан – Темиртау в одном направлении оплата наличными составляет 400 тенге, предоплата «онлайн» - 200 тенге. На участке Алматы – Капшагай (в одном направлении) 200 тенге наличными и 100 тенге предоплата «онлайн». Алматы – Хоргос (в одном направлении): наличными – 600 тенге, предоплата «онлайн» - 300 тенге.