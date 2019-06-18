Независимые наблюдатели хотят покрыть все 10 тысяч участков к следующим выборам

Накануне в Aurora Space состоялась встреча, на которой несколько организаций, занимавшихся, в том числе, наблюдением на выборах, рассказали о планах на будущее. В частности, экономист, активист движения Oyan, Qazaqstan Касымхан Каппаров заявил, что к следующей выборной кампании наблюдатели планируют покрыть все 10 тысяч избирательных участков по стране.

«Во время этих выборов в Казахстане насчитывалось 10 тысяч избирательных участков. Мы должны охватить наблюдателями все участки, по крайней мере, поставить по одному человеку на каждый из них», - заявил Каппаров во время встречи в Aurora Space.

В интервью Vласти Каппаров уточнил, что Oyan, Qazaqstan консолидируют силы с другими независимыми от государства организациями – Молодежной информационной службой (МИСК) и фондом «Еркіндік Канаты».

«Будем партнерами с МИСК и "Еркіндік Канаты", у них есть компетенция и экспертиза в области наблюдения за выборами. Они проработают процедуры отбора, чтобы наблюдатели реально были независимыми, и выстроят процесс обучения», - сказал Каппаров.

Оптимизм по поводу возможности охватить независимым наблюдениям все участки, что есть в стране, Каппаров объясняет заметным успехом наблюдателей на минувших выборах президента. «Мы видим возросшую гражданскую активность, организациям, занимавшимся наблюдением, удалось мобилизовать новых наблюдателей за короткий срок. Много сетей наблюдательных было, 22 сети по всей стране, по данным МИСК», - сказал Каппаров, добавив, что успеху также может поспособствовать то, что на последних выборах наблюдатели проделали большую работу, таким образом, повысив уровень доверия к себе. «Есть интерес со стороны граждан к наблюдателям, - добавил активист. - Не все успели побыть наблюдателями. Кредит доверия к независимым наблюдателям вырос».

Сейчас, помимо прочего, важно следить за выборным законодательством, чтобы, как заметил Каппаров, в него не внесли изменения, ограничивающие возможности независимых наблюдателей.

Говоря о роли движения Oyan, Qazaqstan, Каппаров сказала, что она «организационная». «Наша задача – вывести вопрос наблюдения на парламентских выборах на повестку», - сказал Каппаров Vласти.

На встрече в Aurora Space также выступил руководитель группы наблюдателей штаба Амиржана Косанова Серик Абишев. Он заявил, что все обнаруженные в ходе голосования нарушения передадут в международный организации.