Блогер Алишер Еликбаев выиграл суд у комитета госдоходов по делу о неуплате налогов

Казахстанский блогер Алишер Еликбаев на своей странице в Facebook сообщил , что выиграл полугодовое судебное разбирательство с комитетом государственных доходов Минфина, который требовал уплатить налоги с дохода в 5 млн тенге.

В феврале сотни блогеров в Казахстане получили уведомления от налоговых органов о подозрении в неуплате налогов.

«Нескольким товарищам насчитали миллиарды тенге доходов, с которых они не заплатили причитающуюся государству часть, десяткам инфлюенсеров - сотни миллионов, большинству - от 20 до 100 миллионов, мне - скромные пять миллионов тенге за два года», - пишет блогер.

По словам Еликбаева, предъявленные суммы связаны с благотворительными сборами, которые он организовывал совместно с подписчиками. Среди проектов - покупка реанимобиля для детского хосписа, помощь пациентам с пересадкой почек в Минске, а также закупка медицинского оборудования для врачей в Украине.

«Налогами эти сборы не облагались, потому что это не мои доходы, суммы поступали и сразу уходили в благотворительные фонды, клиники, автопроизводителям или дистрибьютерам медицинского оборудования», - рассказывает Еликбаев.

Он отметил, что ходил на прием к налоговикам и показывал им выписки, сколько и на что было собрано, и подтверждал документально факт покупки и передачи. Однако, по его словам, эти доводы не были услышаны ни на одном уровне комитета государственных доходов.

В итоге Алишер Еликбаев решил подать в суд, который признал действия налоговиков незаконными и отказал в проведении полноценной налоговой проверки.

В феврале этого года сообщалось, что комитет государственных доходов направил 594 блогерам уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов» на сумму 53,3 млрд тенге. Через несколько дней в ведомстве заявили, что были технические сбои при отправке уведомлений, после чего КГД отозвал 169 уведомлений 93 блогерам на 9,8 млрд тенге. Однако уже в конце февраля комитет заявил, что 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению «занижение доходов» на сумму 71,9 млрд тенге. При этом расхождения на эту сумму «не являются суммой неуплаченных налогов», а это предполагаемые доходы, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров.