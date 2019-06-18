Руководители мангистауского филиала «КазАвтоЖол» подозреваются в хищении более 500 млн тенге

Руководители мангистауского филиала «КазАвтоЖол» подозреваются в системном получении взяток от подрядчиков при строительстве дорог в регионе и в хищении более 500 млн бюджетных средств.

«Департаментом антикоррупционной службы Мангистауской области выявлены неоднократные факты получения взяток и хищения бюджетных средств директором Мангистауского областного филиала АО «НК «Казавтожол» и его заместителем. Они подозреваются в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Хищения же бюджетных средств в сумме более 500 млн тенге, по данным ведомства, «осуществлялись указанной группой путем подписания фиктивных актов выполненных работ».

Руководители филиала АО «НК «Казавтожол» водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.