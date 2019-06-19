Авиационный Оскар: Air Astana вновь стала лучшей в регионе

Авиакомпания Air Astana в очередной, восьмой раз стала лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и Индии. Во вторник, 18 июня, в Париже в рамках 53-го международного авиашоу состоялось вручение премии Skytrax, своеобразного авиационного Оскара, один из которых взяли казахстанцы.

«Мы находимся на авиасалоне Le Bourget в Париже. Мы очень счастливы, мы рады получить награду Skytrax. Мы стали лучшими в регионе Центральной Азии и Индии. Я хочу выразить огромную благодарность нашим коллегам, нашим акционерам, всем нашим сотрудникам, всем нашим уважаемым казахстанцам, нашим пассажирам. Это наша общая победа. И это наша восьмая награда Skytrax», - заявил президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер.

Премию Skytrax не зря называют авиационным Оскаром, проводится она ежегодно в Париже и Лондоне. К этому событию мир авиации готовится основательно, ведь эксперты Skytrax на протяжении 10 месяцев в году проводят большое и независимое исследование, чтобы выяснить, на сколько, в первую очередь, довольны пассажиры услугами, которыми они пользуются. В частности, с сентября 2018 года по май 2019 года было опрошено более 21 миллиона пассажиров 100 национальностей касательно качества услуг 300 авиакомпаний мира. Оценка качества проводилась по поводу бортового и наземного обслуживания, в числе которых: регистрация, посадка, комфорт салона, чистота, питание, напитки, развлекательная система на борту и многое другое.

«Эта награда имеет огромное значение для компании, - говорит Фостер. – В первую очередь потому, что нас станут больше знать в мире. Центральная Азия – огромный регион, по сути, третий в мире, и очень важно, чтобы о нас узнали в мире большой авиации и другие пассажиры».

По словам Фостера, конкурировать в регионе сложно, ведь бороться за лидерство приходится с 35 авиакомпаниями Центральной Азии и Индии, в числе которых и одна из лучших авиакомпаний мира – Singapore Airlines. «Нам нелегко, но мы прикладываем все усилия, и сегодня вы видите результат», - подчеркивает он.

Несмотря на различные сложности, останавливаться на достигнутом в компании не собираются. Из-за ряда проблем сейчас идет задержка по поставке одного из лучших самолетов в мире - нового Airbus-321 Long Renge в Казахстан.

«Мы с нетерпением хотим представить новый самолет нашим пассажирам и думаем, что это будет следующий этап в развитии авиакомпании. Так что на зимний сезон мы будем точно с новыми самолетами», - подчеркивает Фостер.