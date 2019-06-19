Нидерланды назвали имена подозреваемых по делу о крушении MH17 над Донбассом

Представители Объединенной следственной группы (JIT), которые занимаются расследованием причин крушения малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена подозреваемых по этому делу.

Как пишет РБК, по данным JIT, это бывший министр обороны сампровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), украинец Леонид Харченко и россияне Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Как заявил на пресс-конференции глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, уже есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Они будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое из подозреваемых, по словам Паулиссена, в настоящее время находятся в России. В связи с этим Нидерланды собираются обратиться к Москве для содействия в расследовании этого дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам, по словам Паулиссена, просить не будет.

«Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей [своих граждан]», - пояснил он.

Как сообщил Паулиссен, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет.

«Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», - заявил он, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела в свою очередь продолжается.

Судебный процесс в отношении подозреваемых начнется 9 марта 2020 года. Дело рассмотрит суд в Гааге. Подозреваемых будут судить за гибель 298 человек.

Напомним, что рейс MH17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших - граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. В мае 2018 года JIT сообщала, что установка «Бук», из которой был сбит лайнер, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

JIT работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии полицейских и правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Между тем в день брифинга неправительственная исследовательская группа Bellingcat опубликовала данные своего расследования, где указано, что к крушению лайнера могут быть причастны три структуры — так называемое министерство обороны ДНР, военная разведка - ГРУ ДНР, группа Игоря Безлера и батальон «Восток» под руководством Александр Ходаковского. Всего Bellingcat назвала имена 12 человек.