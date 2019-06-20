В Казахстане намерены довести объем производства автомобилей до 100 тыс. к 2021 году

К 2021 году объем производства автомобилей в Казахстане планируется довести до 100 тыс. единиц транспортных средств. О планах по развитию автомобильной промышленности в стране рассказал премьер-министр Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента в четверг, сообщает «Казинформ» .

Глава правительства отметил, что автопроизводство в стране набирает обороты и по итогам 5 месяцев выросло на 46 %.

«Если в прошлом году было выпущено порядка 30 тыс. автомобилей, то в этом году планируется выпуск почти 60 тыс. авто», - сказал Мамин.

По его словам, перед правительством стоит задача довести к 2021 году объем производства до 100 тыс. автомобилей и уровень локализации – свыше 50%.

«Реализуются крупные инвестиционные проекты на базе костанайского автосборочного производства. Мы возлагаем большие надежды на развитие этого производства. Сегодня у нас порядка 4,5 млн авто. Из них 2,5 млн – свыше 20 лет эксплуатации, которые подлежат в ближайшее время утилизации. Рынок действительно большой, и мы планируем за счет собственного производства заместить и предоставить соответственные финансовые инструменты», - добавил Мамин.

Говоря об автокредитовании, премьер сообщил, что в прошлом году было финансировано порядка 3 тыс. автомобилей. В этом году планируется довести объемы кредитования до 15 тыс.

«То есть мы практически в пять раз увеличим объем кредитования для покупки отечественных автомобилей», - уточнил Мамин.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в Казахстане в январе-мае произведено 16 921 единица транспортных средств всех типов на сумму 114 709 млн тенге (+42,8%) против 11 848 единиц и 71 520 млн тенге за пять первых месяцев 2018 года. Основная часть производства приходится на легковые автомобили – 15 773 единицы (+41,5%). Также было выпущено 495 грузовиков (+34,9%), 404 автобуса (+220,6%), 270 прицепов (+35%) и 19 единиц прочей специализированной техники (-48,6%).

Рыночная доля казахстанских автомобилей в мае превысила 56%.