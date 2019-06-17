Доля казахстанских автомобилей на рынке превысила 56%

В Казахстане с начала года произведено 15 733 легковых автомобиля, а рыночная доля казахстанских автомобилей в мае превысила 56%, сообщила пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса.

По данным АКАБ, в январе-мае в Казахстане произведено 16 921 единиц транспортных средств всех типов на сумму 114 709 млн тенге (+42,8%) против 11 848 единиц и 71 520 млн тенге за пять первых месяцев 2018 года. Основная часть производства приходится на легковые автомобили – 15 773 единицы (+41,5%). Также было выпущено 495 грузовиков (+34,9%), 404 автобуса (+220,6%), 270 прицепов (+35%) и 19 единиц прочей специализированной техники (-48,6%).

Также сообщается, что второй месяц подряд «СарыаркаАвтоПром» является лидером производства: в мае было выпущено 2174 единицы легковых, грузовых автомобилей и автобусов (+9,9% к апрелю). На предприятии «Азия Авто» было собрано 1 570 автомобилей (-16,4%). «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 120 грузовиков. «СемАЗ» произвел 96 единиц коммерческой техники. Hyundai Trans Auto – 23 единицы и Daewoo Bus – 13 автобусов.

Продажи автомобилей локального производства превысили половину рынка, с начала года казахстанцы в общей сложности приобрели более 14,3 тыс. отечественных автомобилей.

«За пять месяцев текущего года продажи автомобилей казахстанского производства выросли на 41%. При этом весь рынок прибавил только на 19%. Рыночная доля автомобилей «Made in Kazakhstan» всё ближе к отметке 60%. Основной катализатор роста доли в этом году - решение Нацбанка увеличить финансирование в льготное автокредитование и растущий спрос на автомобили Hyundai, производимые в Костанае», - отметила вице-президент АКАБ Анар Макашева.