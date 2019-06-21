Спикер парламента Грузии на фоне протестов ушел в отставку

РБК сообщает, что решение об отставке Кобахидзе было принято на заседании политического совета «Грузинской мечты», которую он представляет. Отставка произошла на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Между тем Кобахидзе в тот момент находился за пределами страны. Он назвал появление российского депутата в его кресле тяжелым зрелищем.

«Всем было очень тяжело видеть то, что мы видели в зале заседаний парламента. Россия — страна, оккупировавшая 20% нашей территории, и официального представителя этой страны, сидящего в кресле председателя парламента, было очень тяжело видеть. То, что мы видели в зале заседаний парламента, было абсолютно неприемлемым», - сказал Кобахидзе.

По данным агентства ТАСС, генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге заявил, что .в беспорядка виновны «безответственные, деструктивные силы» и считает, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за «организацию массового насилия».

Также лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сообщил, что фракция поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера парламета.

«На данном этапе другая кандидатура и не рассматривается. Парламентское большинство поддержит кандидатуру Арчила Талаквадзе на пост председателя парламента», - сказал он.

Накануне несколько тысяч человек собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания, полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны несколько десятков человек. По данным Минздрава Грузии, в ходе протестов пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.