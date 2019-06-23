Шесть казахстанцев пострадали в ДТП в Узбекистане

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло ночью с субботы на воскресенье на трассе Ташкент-Термез в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Как пояснили в МИД, столкнулись легковой автомобиль и грузовик КамАЗ.

«В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 6 - граждане Казахстана. Один гражданин РК погиб на месте происшествия. Среди пострадавших дети 2008 и 2010 годов рождения», - рассказали в пресс-службе.

Здесь заверили, что посол Казахстана держит данный вопрос на личном контроле, а отечественные дипломаты находятся на месте происшествия для оказания содействия соотечественникам. Кроме того, министерства здравоохранения двух стран установили прямую связь.

«Узбекская сторона направила из Ташкента медицинских специалистов с целью оказания необходимой помощи пострадавшим», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.