12 человек обратились за медицинской помощью в Шымкенте

Утром 24 июня в военной части города Арысь, входящего в Шымкентскую агломерацию, прогремела серия взрывов. 12 человек обратились за медицинской помощью в городскую клиническую больницу Шымкента после взрывов в Арысе, сообщила пресс-секретарь больницы.

Среди пострадавших пять детей, которых отправили в областную детскую больницу. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии, на данный момент ей делают операцию.

В Клинической больнице Туркестанской области точное количество пострадавших назвать не смогли. В приемном покое журналисту Vласти сообщили, что на данный момент наблюдается «массовое поступление пациентов».

Позже поступила информация о том, что 23 человека с различными травмами госпитализированы в больницы Туркестанской области. Большая часть из них находится в областной клинической больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в Ордабасинском районе был создан медицинский штаб. Во главе с руководителем управления здравоохранения Туркестанской области Муканом Егизбаевым ведутся оперативные работы.

Из Арысской городской центральной больницы и поликлиники эвакуированы больные.

Утром в понедельник в военной части, расположенной в городе Арысь, произошло несколько взрывов. Сначала министерство обороны сообщало, что жертв и пострадавших нет. В городе введен режим ЧС, люди эвакуированы.

Арысь находится в Туркестанской области, входит в Шымкентскую агломерацию. В городе проживают около 44 тысяч человек.