Шукеев о ЧП в Арыси: «Это может продолжаться несколько дней»

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на экстренном брифинге в понедельник по ЧП в Арыси рассказал об обстановке на текущий момент. По его информации, в городе практически никого не осталось.

«Сегодня в городе Арысь Туркестанской области произошло ЧП, связано оно со взрывами на складе боеприпасов вблизи города Арысь с военной части. С самого начала мы вместе с комитетом по ЧС, с министерством обороны скоординировано начали проводить соответствующие мероприятия. В городе Арысь проживает 45 тыс. человек, увидев масштабы происходящего, было принято решение об эвакуации всего города», - сообщил Шукеев.

Он уточнил, что «с учетом направления ветра было принято решение, в какую сторону эвакуировать, и определены 3 точки сбора населения», «были подтянуты транспортные средства», «и само население было через СМИ оповещено, что немедленно необходимо покидать город».

«Мы через каждый час проводим обход, объезд города. Сейчас можно сказать, что в городе практически никого не осталось. И если еще есть какие-то люди, которые остались там, в подвалах, в каких-то укрытиях, мы ежечасно там проводим обход, объезд, мониторинг, патрули, военные и полиция. И стараемся вывести оттуда оставшихся людей»,

По его словам, «масштабы очень большие, и это может продолжаться несколько дней», поэтому «в целях безопасности необходимо было увезти население».

«Только за последний час эвакуировано 1616 человек. Есть случаи, когда дети, которые не могут найти родителей. И мы по всем пунктам сбора, по всем районам в городе Шымкенте организовали такую работу: если находятся такие дети, то их фотографируют, эти фотографии размещаются на официальном сайте акимата Туркестанской области, уже есть примеры, когда родители и дети находят друг друга. Мы будем эту работу продолжать», - сказал глава области.

Шукеев также отметил, что население «на подступах к городу Арысь принимается в специально созданных пунктах приема».

«Для этого более широко будут задействованы школы, как раз время каникул, сейчас в школах есть такая возможность. Мобилизованы все акиматы районные, области. Каждый акимат в какой-нибудь определенной школе базируется, там же принимает людей, составляет списки и по тем направлениям, кого-то по родственникам, кого-то в больницы, кого-то в другие места сопровождают и доставляют с помощью специально мобилизованного транспорта», - проинформировал аким.

По его информации, сегодня на эвакуацию направлено более 150 единиц автотранспорта. На охрану города полностью мобилизовано городское РОВД, привлечено 345 сотрудников, 75 спецтранспорта, 51 экипаж неотложной помощи. Кроме того, 800 военнослужащих со стороны министерства обороны сейчас уже находятся в городе и окрестностях для выполнения оперативных задач.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев также подтвердил, что взрывы могут продолжаться несколько дней.