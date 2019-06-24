На территории Арыси есть неразорвавшиеся снаряды – Минобороны

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на экстренном брифинге по ЧП в Арыси сообщил, что на территории города остаются неразорвавшиеся снаряды и призвал жителей не возвращаться в свои дома, пока ситуация не будет стабилизирована.

«Хотел бы особо предупредить и обратиться к жителям города Арысь. В целях вашей безопасности просим вас в ближайшее время до особого разрешения оперативного штаба не возвращаться в места проживания, поскольку на улицах города Арысь в некоторых районах города Арысь, на дорогах еще могут быть неразорвавшиеся боеприпасы», - заявил Ермекбаев.

Он также заверил, что «все дома и кварталы находятся под охраной полиции и военнослужащих вооруженных сил».

«Поэтому мы можете не переживать за сохранность своего имущества, никакого мародерства, грабежей там не будет. Сами военные городки, арсенал находится под охраной военнослужащих. Часть из них находится в защищенных бункерах, часть обеспечены средствами защиты. Поэтому их безопасность также гарантируется», - сказал министр обороны.

Ермекбаев сообщил, что на месте работают саперы, начались работы по очистке территории, и «как только эта работа будет завершена, прекратятся разрывы, всем жителям будет предложено вернуться к местам своего проживания».

«Хотел бы официально заявить, что на данном арсенале не хранились наиболее мощные и опасные авиационные боеприпасы и бомбы. Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрывов, в случае их детонации. Поэтому основная ударная волна была направлена в степь. Часть ударно волны пришлась на населенный пункт и от ударной волны были повреждены некоторые кровли жилых домов и выбиты окна. В целом данный арсенал является наиболее оснащенным всеми техсредствами охраны, сигнализацией, обвалованы все склады. Поэтому причины данного происшествия будут отдельно расследованы специально-созданной следственной группой. Еще хотел бы заявить, что никаких радиоактивных боеприпасов, никаких радиоактивных снарядов ничего там не хранилось. Никакой опасности радиации не существует», - уточнил он.

Глава комитета по ЧС Владимир Беккер в свою очередь заявил, что в городе повреждены линии электропередачи.

«Я прибыл в составе комиссии совместно с министром обороны. После прибытия комиссии мы обследовали окрестности города, проехали по городу, побывали на территории самой части, где произошло происшествие. Хочу сказать, что ситуация достаточно сложная. В окрестностях и на территории города имеются снаряды, в том числе и не разорвавшиеся. Мы наблюдали, что высоковольтные линии электропередач повреждены. Оборваны провода, завалены опоры», - сказал он.

Вместе с тем он также призвал жителей города «воздержаться от посещения своих жилых домов, чтобы это не привело к более трагическим последствиям».

Вместе с тем он сообщил, что «пожар до сих пор продолжается, на складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов».

«Сил и средств достаточно на сегодня. Сразу же после происшествия были стянуты сюда пожарно-спасательные подразделения департаментов Туркестанской области и города Шымкента. В целом, по линии ЧС 51 единица техники и 357 человек личного состава. В соседних областях подразделения силы и средства комитета по ЧС приведены в повышенную готовность, при необходимости будут переброшены дополнительные силы. Также работают подразделения центра медицины катастроф. Ситуация находится под контролем. Считаем, что руководством области своевременно были приняты все меры и организована работа», - сказал Беккер.