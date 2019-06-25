ПАСЕ проголосовала за возвращение России

За проголосовали 118 членов, против – 62, еще 10 воздержались. Таким образом, уже 25 июня российская делегация сможет принять участие в работе ПАСЕ.

Резолюция была подготовлена на основе доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования» и предлагала добавить в правила работы ПАСЕ формулировку о том, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Доклад содержал также решение предоставить делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ (России и Боснии и Герцеговины), право подать заявление на участие в июньской сессии ассамблеи.

Таким образом, 26 июня Россия сможет принять участие в голосовании за нового генерального секретаря Совета Европы, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью. Российские парламентарии уже вылетели в Страсбург, в делегации 7 сенаторов и 11 депутатов. Однако РФ оставляет за собой право покинуть ПАСЕ, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах.

Между тем сторонники принятия доклада подчеркнули, что возвращение российской делегации вовсе не означают изменения политики Евросоюза по отношению к России.

Права России в ассамблее ограничивали дважды из-за событий на Украине – в 2014 и 2015 годах. В частности, Россия не могла голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. В знак протеста в 2016 году российская делегация перестала ездить в Страсбург, а с 2017 года – платить взносы в бюджет СЕ. Сейчас долг Москвы перед СЕ составляет 75 млн евро.