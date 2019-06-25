На железнодорожных вокзалах Алматы создан штаб по размещению пассажиров
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Остановлены поезда Алматы-Мангышлак и Алматы-Актобе
фотография Жанары Каримовой

«В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь была произведена остановка пассажирских поездов Алматы-Мангышлак и Алматы-Актобе. Отправление указанных поездов планируется с 13:00 до 15:00», - сообщает пресс-служба алматинского филиала партии Nur Otan.

На железнодорожных вокзалах Алматы создан штаб по размещению пассажиров, обеспечению их питьевой водой и питанием. Также на местах дежурит бригада скорой помощи. По требованию пассажиров возвращается стоимость билетов.

Напоминаем, что 24 июня в городе Арысь взорвались боеприпасы, около 44 тысяч человек было эвакуировано.

По информации АО «Пассажирские перевозки» в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке «Шымкент – Арысь – Тимур» остановлено 20 пассажирских поездов на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда. В остановленных поездах находился 8121 человек.

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